Plenković poručio oporbi: "Nemate program ni rješenja"

Na X. izbornom saboru Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman" bilo je među ostalim i riječi o dosadašnjem djelovanju Zajednice i smjernicama budućeg rada.

Bira se vodstvo utemeljitelja HDZ-a, doznaje HRT. Izbori neće biti puni neizvjesnosti s obzirom na to da je jedini kandidat za predsjednika utemeljitelja HDZ-a, Ivica Tafra, dosadašnji predsjednik.

Jedini koji je danas održao govor je premijer Andrej Plenković koji se najprije zahvalio utemeljiteljima na svemu onome što su učinili. Povukao je paralelu između vremena u kojem su oni djelovali, dakle potkraj 80-ih godina i početkom 90-ih godina prošlog stoljeća, kada je svijet bio na prekretnici, baš kao što je i posljednjih nekoliko godina.

Iako je do izbora još dvije i pol godine, utemeljitelje je pozvao na maksimalan politički angažman. Osvrnuo se i na aktualnu situaciju, konkretnije na koaliciju i na Josipa Dabru. Za cijelu situaciju rekao je da ne donosi ništa dobro, ali i da je situacija riješena.

- Kao odgovorna politička stranka moramo nametati one teme koje danas globalno, europski i nacionalno jesu stvarne i bitne teme, a ne se baviti time što je netko pjevao. Ovo govorim zato što politička oporba u Hrvatskoj u biti nema nijedan odgovor, nijedan program, nijednu alternativnu ideju koja bi bila bolja od onoga što mi radimo zadnjih 10 godina. Nema je u domeni obrane, u domeni unutarnjih poslova, u domeni branitelja, u domeni obrazovanja, u domeni pravosuđa, zdravstva, nema je, rekao je Plenković.