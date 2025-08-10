Plenković otkrio novi režim prehrane: "Imao sam zahvat na srcu, liječnici su mi rekli da skinem što više kilograma"

Premijer Andrej Plenković izjavio je u subotu u Opatiji da je nakon zahvata na srcu promijenio prehranu i smanjio tjelesnu težinu, po preporuci liječnika.

"Imao sam zahvat na srcu, ablaciju, i savjet liječnika bio je da smanjim težinu. Rekli su mi da skinem što više kilograma… Sada se puno bolje osjećam i postao sam discipliniran", rekao je Plenković u razgovoru za Novi list.

Naveo je da se zadnjih pet mjeseci pridržava zdravije prehrane – jede manje, više voća i povrća, nemasno meso i jogurte, uz male obroke tijekom dana i gotovo ništa navečer.

Premijer je dodao kako je dostigao željenu težinu te mu je cilj zadržati zdrave navike. „Stabilizirao sam se i više ne trebam skidati kilograme… Sada trebam postignutu formu zadržati”, kazao je.

Plenković dio godišnjeg odmora provodi u Rijeci i Opatiji, gdje je u subotu posjetio opatijski kafić “Mimoza” i susreo se s lokalnim HDZ-ovim dužnosnicima.

Uoči košarkaške utakmice Hrvatske i Danske koja se u subotu odigrala u opatijskoj dvorani “Marino Cvetković”, a u kojoj je Hrvatska trijumfirala 100:71, Plenković je rekao da mu je košarka u srcu te da će sa zadovoljstvom pratiti utakmicu u Opatiji.

"Volim odigrati košarku u opatijskoj dvorani i baš sam u petak odigrao partiju s prijateljima iz Opatije", rekao je premijer.

Plenković je naveo da slobodno vrijeme koristi za boravak s obitelji, kupanje i kupnju na lokalnim tržnicama i trgovinama. "Volim ovdje kupovati i upravo ću sada po neke sitnice u obližnju trgovinu… Na tržnicu danas ne moram jer smo nabavili dinje i lubenice", rekao je za Novi list.

Tijekom odmora Plenković je, uz Kvarner, boravio i na Hvaru, Braču, u Dubrovniku, Makarskoj, Sinju i Kninu.