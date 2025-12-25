Plenković: "Optimizam i radost Božića potrebniji su nam nego ikad prije"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je božićnu čestitku hrvatskim građanima u domovini i inozemstvu.

"Drage Hrvatice i Hrvati u domovini i inozemstvu, drage sugrađanke i sugrađani,

Božić je najradosniji kršćanski blagdan, blagdan ljubavi i obiteljskog zajedništva. To je vrijeme okupljanja s najbližima, ali i razdoblje koje nas potiče na plemenitost i solidarnost, osobito na brigu za najpotrebitije u našem društvu.

U vremenu globalne nesigurnosti i neizvjesnosti, optimizam i radost Božića potrebniji su nam više nego ikad prije. Njegova univerzalna poruka podsjeća nas na važnost poštovanja temeljnih ljudskih vrijednosti te budi nadu u bolje i mirnije sutra.

Ovaj veliki blagdan uvijek nas iznova potiče na promišljanje o vlastitim odlukama i postupcima, ali nas i osnažuje u suočavanju s izazovima koji su pred nama. Njegujući međusobno povjerenje i uzajamno poštovanje, nastavimo zajedno graditi još bolju, uspješniju i razvijeniju Hrvatsku.

Uime Vlade i osobno, od srca vam želim obilje zdravlja, mira i radosti, kao i toplinu obiteljskog i prijateljskog zajedništva. Posebnu zahvalnost upućujem svima koji će i božićne blagdane provesti radno, u službama bez kojih naše zajednice ne mogu funkcionirati ni u blagdansko vrijeme.

Sretan i blagoslovljen Božić!"