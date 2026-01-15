Plenković odgovorio Ivani Kekin: Ja osuđujem te divljake, imbecile, kretene i primitivce više nego vi

Na upit zastupnice Ivane Kekin (Možemo!) tijekom saborskog aktualnog prijepodneva hoće li omogućiti osnivanje istražnog povjerenstva o femicidu, premijer Andrej Plenković poručio je u četvrtak da je njegova Vlada na zaštiti žena od nasilja učinila više nego ijedna prije. „Ja osuđujem te divljake, imbecile, kretene i primitivce više nego vi i to godinama, osuđujemo to ne samo politički, retorički i ljudski, nego smo učinili korake koje nikada nije učinila nijedna druga vlada prije nas”, odgovorio je Plenković na pitanje Kekin.

Podsjetio je na uvođenje kaznenog djela femicida za koje je kazna 40 godina, kao i na tijesnu suradnju s udrugama koje se bave zaštitom prava žena žrtava nasilja te poručio kako Možemo! zlorabi institut istražnog povjerenstva. "Što bi ono istraživalo, odnosno kako bi zamijenilo policiju, Državno odvjetništvo i sudove", upitao je. „Mi kao društvo, kao i svako drugo, nemamo mehanizam da takve anomalije, grozna kaznena djela u potpunosti eliminiramo, to neće promijeniti ni jedno istražno povjerenstvo, trebamo činiti zajednički više da do takvih kaznenih djela ne dolazi, a mi smo svoj dio zadaće jako dobro riješili”, kazao je Plenković, piše Večernji list.

Kekin je navela da je prošle godine ubijeno 19 žena, a od kada je Plenković premijer, ukupno 126 žena. Na tih 126 ubijenih žena dolaze tisuće žena koje svakodnevno trpe nasilje. Femicid je zločin koji se može predvidjeti i spriječiti, nije incident nego završni čin dugog niza institucionalnih propusta, naglasila je i poručila Plenkoviću da dok on govori i hvali se, žene umiru. Plenković je Kekin uzvratio da je ona ekspert za izmišljanje izjava koristeći umjetnu inteligenciju. „To govorim samo zato da u tim vašim moraliziranjima ljudi shvate realnost, da skrećete pozornost, da zabranjujete koncerte, da zapošljavate netransparentno u Zagrebu, da štitite svoje i vraćate ih na posao, docirate HDZ-u. Najjači ste u huškanju i raspirivanju mržnje”, kazao je.

Nezavisnog zastupnika Ninu Raspudića zanimalo je, s obzirom na to da je glavni državni inspektor Andrija Mikulić završio u zatvoru, a od početka je bio na čelu Državnog inspektorata, hoće li se zamijeniti samo čelna osoba ili se može očekivati temeljita reorganizacija te institucije. „Riječ je o osobnoj odgovornosti konkretne osobe, ne vidim da su tijela kaznenog progona dovela u pitanje rad cijelog državnog inspektorata. Za ono što je s druge strane zakona treba odgovarati onaj tko je to počinio”, odgovorio mu je Plenković. „Hoćemo li proglasiti odgovornima sve ljude koji rade u Državnom inspektoratu za nešto što je odgovornost eventualno bivše čelne osobe? Nećemo”, dodao je. Raspudić je prigovorio i što je veliki dio dosadašnje rasprave utrošen na, kako je kazao, trgovinu oko ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda, dok dobar dio oporbe nitko nije ništa pitao ni kontaktirao o tom pitanju.

Kontaktirana je lijeva oporba jer je za izglasavanje ustavnih sudaca potrebna dvotrećinska većina odnosno 101 glas. Da vaš klub nekontaktiranih nosi dovoljno glasova, onda biste bili kontaktirani, pojasnio je Plenković i odbacio tvrdnju da je riječ o amoralnoj trgovini. „Naša je pozicija da od ljudi koji su se javili na poziv i prošli saslušanja, parlamentarna većina, koja jest refleksija većinskog stava birača, predloži od 13 sudaca njih sedam, a oporba šest, što je tu amoralno?” upitao je Plenković. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković na upit Pere Ćosića (HDZ) o mjerama za poboljšanje kvalitete zraka u Hrvatskoj navela je mjere koje njezino ministarstvo provodi. Mnoge aktivnosti usmjerene su na poboljšanje kvalitete zraka, napori ministarstva na tom području se intenziviraju, kazala je Vučković, navodeći kao primjer novi instrument, Modernizacijski fond koji je ponajprije usmjeren na poboljšanje kvalitete zraka i vrijedan je gotovo 400 milijuna eura.

Ministar financija Marko Primorac, na upit Petra Šimića (HDZ) o paketu besplatnih bankarskih usluga, naveo je što je Vlada sve učinila na jačanju položaja potrošača, posebice u odnosu prema financijskim institucijama, od ukidanja obveze uplate dijela primitaka na žiroračune, reguliranja rada Agencija za naplatu potraživanja, do omogućavanja građanima da sudjeluju u izdavanju narodnih obveznica i trezorskih zapisa. Kada je riječ o besplatnom paketu bankarskih usluga, kazao je da ga je u prvih osam radnih dana od početka godine ugovorilo oko 30 tisuća građana, uz 10 tisuća onih koji imaju osnovne pakete, namijenjene socijalno najugroženijima. Veljka Kajtazija (NZ) zanimala je preraspodjela sredstava planiranih za poboljšanje uvjeta života romske nacionalne manjine, na što je Plenković odgovorio kako je riječ o administrativnoj financijskoj odluci koja ne utječe na konkretne projekte.