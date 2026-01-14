Plenković o rastu socijalnih naknada: "Nije to 5 ili 10 eura"

U uvodnom dijelu sjednice Vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na posjet šefa NATO-a Marka Ruttea koji se upoznao s obrambenim snagama Hrvatske i naoružanjem.

"Plan je da do 2035. ulaganja u obranu dosegnu 3 posto BDP-a. Sastanak je bio vrlo uspješan i možemo biti zadovoljni", kazao je Plenković.

Rekao je i da je ministar Bačić izvijestio Vladu o ponudama za rušenje Vjesnikova nebodera koji je izgorio u požaru. Ukupni troškovi su nešto viši od 5,3 milijuna eura, a posao bi trebao biti završen u travnju dok bi se promet Slavonskom trebao normalizirati i prije.

Podsjetio je i kako su sutra točno 34 godine od međunarodnog priznanja Hrvatske, početkom 1992. godine, prenosi Dnevnik.hr.

Osvrnuo se na rast socijalnih naknada.

"Donosimo četiri odluke koje su podrška ranjivim skupinama društva. Želim podsjetiti s obzirom na odjeke u medijima da je naša Vlada rekordno povećala naknade osjetljivim skupinama društva: sa 268 milijuna eura na 1, 35 milijardi eura.

Osnovica za minimalnu naknadu raste za 10 eura, a rast drugih naknada iznosi 5 eura. Naknada je umnožak osnovice ili faktora, a ne rast u apsolutnom iznosu od 5 ili 10 eura što je jako zlonamjerno", pojasnio je i nastavio:

"Za roditelje njegovatelje naknada ne raste pet eura nego osnovica raste 5 eura, znači da naknada raste ovisno o kategoriji sa 750 na 800 eura, odnosno sa 900 na 960 i sa 1125 na 1200 eura. Bilo bi važno da oni koji prate ovu temu dobiju potpunu informaciju kako ne bismo imali odjeke koji je odgovaraju istini."

Dodao je da su do kraja mandata ove Vlade najavili rast naknada za 30 posto.