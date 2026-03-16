Plenković o Milanoviću: "Priča potpuno netočne stvari"

Nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije.

"Odmah ću se osvrnuti na neprimjeren i potpuno netočan Milanovićev komentar koji je rekao da je kretni rejting ništa i da je to sve bezveze. Naravno da je bezveze kad je Hrvatska u vremenu kad je on bio premijer bila u "rejtingu smeća" i tada su zaduženja i kamate koje je država plaćala bila puno veća" rekao je premijer na početku.

Milanović oštro napao Anušića

"Kad bi Hrvatska danas imala rejting kao što smo ga imali u vremenu izvanrednog, najboljeg premijera ikad u Hrvatskoj, a to je naravno Milanović koji je bio toliko dobar da ga je dio ljudi nažalost birao i za predsjednika i to dvaput - tada bismo mi danas izdavajali tri i pol posto BDP-a za plaćanje kamata za zaduženje države, prenosi N1.

Za razliku od tog briljantnog postignuća kada je kreditni rejting bio u smeću, mi danas plaćemo jedan i pol posto BDP-a za servisiranje financijskih obaveza na financijskim tržištima", dodao je Plenković.

Rekao je i da je Milanovićeva vlada ostala na 61 posto prosječne razvijenosti unutar EU

"Druga lažna teza koju Milanović kontinuirano plasira je da će nestati europska sredstva. Tko će nestati? Europska komisija je predložila idući višegodišnji financijski okvir, sedam proračunskih godina, apsolutno najvećim iznosom u povijesti Europske unije pa neće valjda za Hrvatsku ne biti jednog centa ili jednog eura u tim godinama koje su pred nama", kazao je premijer i nastavio:

"I ta teza u biti pokazuje kako je taj hrvatski jal kod njega duboko ukorijenjen i u biti ga vodi u cijeloj ovoj politici jer ionako nastoji pomoći ovima koji su se družili u subotu iz Moramo i SDP-a - skupa su kao jedna gnjila lubenica. Simbioza Moramo i SDP-a je jedna trula lubenica koja nema druge nego da se okuplja ne bi li izgubili malo manje nego što će izgubiti odvojeno", kazao je Plenković, javlja N1.