Plenković: "Ljudi, ako je HDZ mogao pobijediti u Splitu, može i u Zagrebu"

Na obilježavanju 36. obljetnice osnutka zagrebačke organizacije HDZ-a u ponedjeljak je iskazana snažna potpora Ivanu Matijeviću, novom predsjedniku zagrebačkog HDZ-a, uz oštre kritike aktualne gradske vlasti i poruke kako je vrijeme za politički zaokret u glavnom gradu.

Govoreći pred stranačkim kolegama, Matijević je istaknuo da Zagreb danas stoji na raskrižju te ocijenio kako aktualna vlast ne uspijeva odgovoriti na ključne izazove upravljanja gradom. Posebno je kritizirao način na koji se, kako je rekao, zanemaruju osnovni komunalni i prometni problemi, dok se energija troši na ideološke poruke i simboliku.

Prema njegovim riječima, razvojni projekti koji se trenutačno realiziraju u Zagrebu u velikoj su mjeri rezultat ulaganja države i rada Vlade, a ne gradske administracije. Tu je poruku dodatno naglasio i predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković, istaknuvši da će se u razdoblju do sljedećih izbora pojačati politički pritisci i pokušaji stvaranja osjećaja nestabilnosti u društvu.

Svim stranačkim kolegicama i kolegama čestitam 36. obljetnicu osnutka @ZagrebHdz! Novom vodstvu izabranom na lokalnim unutarstranačkim izborima, na čelu s predsjednikom Ivanom Matijevićem, želim uspješan mandat usmjeren na jačanje HDZ-a u Gradu Zagrebu. Naš je cilj da @HDZ_HR u… pic.twitter.com/QSE1hJSLUM — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) December 15, 2025

Plenković je poručio da je odgovor na takve pokušaje odgovorna politika, jasni rezultati i uvjerljiva vizija razvoja Zagreba, kakvu HDZ namjerava ponuditi građanima.

Split kao dokaz da je promjena moguća

Poseban naglasak stavljen je na važnost jačanja HDZ-a u urbanim sredinama, pri čemu je premijer istaknuo Split kao ključni primjer.

„Vidjeli ste koliko je oporbi bilo teško prihvatiti činjenicu da je HDZ ponovno pobijedio u Splitu. Ako se moglo u Splitu, može se i u Zagrebu“, poručio je Plenković, naglasivši da rezultat u Splitu pokazuje kako građani u velikim gradovima prepoznaju konkretne projekte, stabilnost i jasnu politiku.

Poruka je dočekana pljeskom, a u njoj je, kako su istaknuli sudionici skupa, sadržana jasna ambicija stranke da sličan politički povratak ostvari i u glavnom gradu.