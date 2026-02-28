Plenković komentirao zahtjev MOL-a da dopusti transport ruske nafte

Premijer Andrej Plenković komentirao je zahtjev MOL-a Janafu da dopusti transport ruske nafte nakon što je u ruskim napadima oštećen naftovod Družba, kojim je nafta kopnenim putem stizala do Mađarske i Slovačke.

- Mi smo dobili od MOL-a, odnosno Janaf, čini mi se sedam-osam tankera, koji su ne ruska nafta - to sve skupa ide normalno. Mislim da je najavljen jedan tanker s ruskom naftom i stoga u ovome trenutku naše službe, nadležna ministarstva i svi koji se bave sankcijskim režimima razgovaraju i sa službama Europske komisije i s američkom administracijom. Postoje dva režima sankcija - jedan je europski, a drugi američki - kako bismo vidjeli da li ona nafta koju bi eventualno MOL najavio, ne spada pod ograničenja tim sankcijskim režimima, rekao je Plenković.

- Nakon toga ćemo donositi odluke. U ovome trenutku procjenjujemo situaciju. Poanta ovoga što govorim je da u biti osim jeftinije cijene ruske nafte, ruska nafta u svojoj biti nije potrebna ni Slovačkoj niti Mađarskoj. Riječ je o njihovom političkom odabiru da nam nabavljaju jeftiniju rusku naftu od Putina, kazao je premijer Andrej Plenković.