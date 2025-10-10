Plenković: JANAF nije na prodaju, Split treba i dom za starije i studentski smještaj

Danas je u hotelu Le Meridien Lav svečano otvorena Međunarodna braniteljska konferencija, a na otvorenje je stigao i predsjednik Vlade Andrej Plenković. Cilj konferencije je potvrditi snažnu i nedvosmislenu potporu Ukrajini, koja traje od početka brutalne ruske agresije. Hrvatska pomaže Ukrajini i politički i diplomatski i ekonomski i humanitarno i vojno, a to će nastaviti činiti i dalje.

"Drago mi je da ste se odazvali na ovu važnu konferenciju koja je samo dio aktivnosti koja Vlada RH poduzima. Od veljače 2022. godine Hrvatska je vrlo jasna dala snažnu podršku Ukrajinskoj državi i narodu. To smo učinili i na četiri važna međunarodna skupa koji su održani u Hrvatskoj", Plenković je pozdravio prisutne i objasnio važnost potpore Ukrajini i sve načine na koje je Hrvatska podržala Ukrajinu.

"Ova konferencija posvećena je brizi o onima koji su za Hrvatsku dali najviše, a to su branitelji, i kako ta iskustva mogu biti korisna Ukrajini", dodao je Plenković i poslao poruke obitelji preminulog branitelja Andrije Matijaša Pauka.

Pozdravio je, među ostalima, i američkog predsjednika Donalda Trumpa i sve koji u protekle tri godine pokušavaju naći rješenje za zaključivanje rata Rusije i Ukrajine.

"Hrabrost, ustrajnost i snaga Ukrajinaca da se odupru ovoj agresiji je nevjerojatna. Hrvatska je njihovoj pomoći dala svoj obol i dala je Ukrajini što je mogla na najbrži i najučinkovitiji način, i misli da smo nekad oko toga bili i prediskretni", kazao je i zaželio da do mira dođe što prije i da Rusija pristupi razgovorima za mir, iako je došlo do agresija nakon sastanka u Aljasci.

"Dali smo privolu da se otvore pregovori i nadamo se da će do toga doći u najskorije vrijeme. Nastojimo vam dati svu podršku", dodao je i kazao da će konferencija pokazati kako se Hrvatska ponovno izgradila i reintegrirala nakon Domovinskog rata.

"Hrvatska je imala veliki broj branitelja koji su doprinijeli slobodi Hrvatske, imamo veliki broj invalida, i zadaće je države da im pruži podršku, da im da dostojanstvo, smisao i da imaju uvaženo mjesto u društvu", rekao je Plenković, dodavši da sveobuhvatan pristup Hrvatske u rehabilitaciji i reintegraciji branitelja u društvo je nešto što će biti korisno i Ukrajini, a o svemu će se raspravljati na konferenciji.

"Tu smo uz vas, želimo vam pomoći. Mala smo zemlja, ali to radimo od srca s osjećajem pravde i solidarnosti prema Ukrajini, koja nas je među prvima priznala, a našla se pod agresijom Rusije", zaključio je Plenković i proglasio konferenciju otvorenom.

Plenković dao izjave za medije

Nakon što je Međunarodna braniteljska konferencija proglašena otvorenom, premijer je dao izjave za medije.

Komentirao američke sankcije srbijanskom NIS-u.

"Vjerujemo da će se to pitanje razriješiti u sljedećim mjesecima. JANAF kao kompanija dobro stoji, imaju dovoljno rezervi i tu ne vidim prijetnju. Dobro je što je na sastanku MOL zatražio ponude na dulji rok i na veće količine, vidimo jedan promijenjeni stav u odnosu na postojeće ugovore, vidjet ćemo kako će se ti razgovori odvijati. Problem koji Srbija ima je struktura vlasništva. Imali su 7,8 mjeseci da riješe strukturu vlasništva, nisu uspjeli. Hrvatska ne pretendira bilo kome nešto uzimati, predsjednik Vučić je malo iskarikirao da će kupiti i JANAF i HEP kao da su na prodaju. Svaka država mora učiniti napor da tvrtke budu u nacionalnom vlasništvu", kazao je.

"Kod nas nitko nije osjetio da je cijena plina narasla 17 puta jer je Vlada limitirala cijene naftnih derivata, plina, struje. JANAF nije na prodaju, stvar je jednostavna", dodao je.

Dotaknuo se i pitanja hotela Zagreb na Duilovu. Istaknuo da Hrvatskoj nedostaje domova za starije i nemoćne: "Radi se dom u Vrgorcu, jedan od 18 koje gradimo diljem Hrvatske. Vrlo ćemo obazrivo gledati koje je rješenje. Split ima problem i smještaja studenata. Nije ugodno studentima kad u svibnju moraju tražiti drugi smještaj. Splitu je potrebno i jedno i drugo."

Na pitanje što misli o kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda, kazao je: "Vidjet ćemo što će o tim kandidatima reći predlagatelj, a to je predsjednik Republike. Zadnji put nije napravio ništa, što nije normalno ni po zakonu."

Osvrnuo i na situaciju u Brodosplitu.

"Hrvatska vojska i Hrvatska ratna mornarica treba ophodne brodove. Tražit će se rješenje. Razgovarat ćemo s ministrom pa ćemo vidjeti", kazao je.