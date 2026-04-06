Plenković izrazio sućut povodom smrti Vlatka Cvrtile: "Bio nam je važan u procesima za nacionalnu sigurnost"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je sućut u povodu smrti profesora Vlatka Cvrtile, u kojoj stoji:

„S tugom sam primio vijest o preranom odlasku profesora Vlatka Cvrtile, uvaženog hrvatskog stručnjaka za sigurnost i međunarodne odnose.

Generacije studenata kojima je predavao pamtit će ga kao predanog profesora i mentora, a šira javnost kao istaknutog analitičara čiji su stručni uvidi pridonosili boljem razumijevanju složenih međunarodnih odnosa i ključnih svjetskih zbivanja, osobito u razdobljima kriza i globalnih izazova.

Uz izniman doprinos akademskoj zajednici, svoje je znanje, iskustvo i stručnost stavio na raspolaganje i državi, surađujući s Uredom predsjednika Republike, Vladom Republike Hrvatske i Hrvatskim saborom, osobito u procesima važnima za nacionalnu sigurnost i euroatlantske integracije.

U ovim tužnim trenucima za obitelj, prijatelje, kolege i studente profesora Cvrtile, uime Vlade Republike Hrvatske i svoje osobno izražavam duboku sućut i iskreno suosjećanje.“