Plenković Hajdašu Dončiću: "Drago mi je da ste vi predsjednik SDP-a"

Nakon jednomjesečnog odmora, saborski zastupnici su se u četvrtak se vratili svom redovnom poslu. Hrvatski sabor počinje novu, 9. sjednicu, aktualnim prijepodnevom. Sjednica će potrajati do 27. ožujka, odnosno 34 plenarna dana, piše HRT.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić upitao je premijera Andreja Plenkovića zašto odbija prijedlog SDP-a i oporbe da se o ustavnim sucima, neovisno o njihovom svjetonazoru, dogovara konsenzusom, a ne političkom trgovinom dva na prema jedan, nazvavši premijera pritom "poštovanim magistrom prava".

- Poštovani zastupniče Dončić, vi ste ekonomist, poštujem vašu profesiju, ali što se tiče politike, drago mi je da ste vi predsjednik SDP-a. Želim vam jako puno godina na čelu SDP-a koji će biti u opoziciji, poručio je Plenković.

- Prošle godine, kada se biralo 10 ustavnih sudaca, predložili smo ih pet, kao i vi. Ne vidim da vam je to tada bio problem. Dapače, ono što se priča u krugovima sudaca je da ste tražili da svih vaših pet kandidata u svim osjetljivim pitanjima slijede političku liniju vaše partije. To su vam komentari sudaca nakon što su s vama sjedili, kazao je.

HDZ, ustvrdio je premijer, ništa slično od sudaca nije tražio u razgovorima.

- Kako oni dalje sude, to je na njima, nastavio je.

- Nama je zadnjih šest mjeseci više nego jasno da imate dva cilja. Prvi je ili izabrati dvoje sudaca koji će pristati pratiti liniju koja je partija odredila ili da se ne izabere nitko. Brine me zašto vi toliko strepite od toga da se načelo proporcionalosti reflektira na izboru sudaca, dodao je.

- Meni je izrazito drago da ste vi na putu Ive Sanadera, a naša ponuda, pošto razgovaramo o ponudama bila je vrlo jednostavna, da vratimo povjerenje u hrvatske instutucije, a jedna od najvažnijih je Ustavni sud, uzvratio je Hajdaš Dončić.