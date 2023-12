PLENKOVIĆ "Habijan je iskusan, ukopčan i ozbiljan političar. Svi će ga podržati!"

"Damir Habijan je iskusan, ozbiljan političar, predsjednik gradske organizacije HDZ-a Varaždin već sedam godina, saborski zastupnik, pravnik, odvjetnik, razumije se u korporativno pravo. Djeluje stabilan, staložen, malo čak neimpresioniran, netko tko će razumno i racionalno pristupiti tim zadaćama", rekao je premijer Andrej Plenković.

Predstavit će ga na koalicijskom sastanku u ponedjeljak u 13 sati,a zatim na predsjedništvu HDZ-a u 16 sati.

Obavio je konzultacije s kolegama u parlamentarnoj većini, svi će ga podržati, ovo je samo, kaže Plenković, tehnička stvar potvrde, piše HRT.

- Radit će na zadaćama Ministarstva gospodarstva i odživog razvoja, to je ogroman porfelj, radit će kao dio tima. Imamo sastanke svaki ponedjeljak, Vlada, vodstvo stranke, županijski predsjednici, i ostali, svi sve znaju. Nije to da stavljamo nekoga tko ne prati igru, on je ukopčan, rekao je premijer.

Mi smo jedan tim, rekao je, osvrnuvši se na "brojanje ministara". Rekao je da je u Macronovoj vladi u manje godina promijenjeno 67 ministara. Smatra da je to potpuno nebitna tema.

- Vlada je stabilna već osmu godinu, ekonomski smo dobri, socijalno napredujemo, ostvarujemo starteške ciljeve, ušli smo u Schengen i euro, izgradili LNG terminal, u krizi smo pokrili sve - građane i institucije, osigurali energetsku neovisnost..., izjavio je i pritom naveo uspjehe Vlade.

Osvrnuo se na "dvije Hrvatske".

- Imate nas i naše političke partnere, Vlada je stabilna i čvrsta. Dogovor za Habijana postignut je za 10 minuta. Stupanj međusobnog povjerenja je visok. Brzo se usuglašavamo. Zakon propisuje da se ministri mogu osloniti na ljude koji su im bliski i povjerenja. Ljudi su uglavnom oprezni, nekad bude pogrešaka, ali to je tako, rekao je Plenković.

- Dobar je, ozbiljan, a to je i sjajna poruka za sjever Hrvatske gdje jačamo HDZ, poručio je o Habijanu.

Na pitanje što je s oporbenim zahtjevom za raspuštanje Sabora, rekao je: "Ništa. Što ćemo ga raspustiti, izbori su dogodine."

Kazao je da neće dizati kredit za financiranje kampanje.

- Postoje okviri, u plusu smo, HDZ štedi, ne troši na ništa na što ne treba, i uz donacije će financirati bez problema sve oko izbora, rekao je.

- Nećemo biti nikome dužni, niti ćemo uzimati pozajmice.