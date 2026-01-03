Plenković donio uredbu: Ovaj proizvod zasad miruje, ali od utorka stiže neugodno iznenađenje

Na posljednjoj sjednici u 2025. godini, Vlada je donijela novu uredbu o većim trošarinama na duhanske prerađevine i proizvode koja je stupila na snagu 1. siječnja.

Iako je uredba na snazi od Nove godine, cigarete i dalje nisu poskupjele.

“Trošarinski obveznici mogu podnijeti prijavu povećanja maloprodajne cijene cigareta u razdoblju od 2. siječnja do 5. siječnja, zaključno do 15.30 sati. Datum važenja povećanih maloprodajnih cijena cigareta je utorak, 6. siječnja“, priopćili su iz Carinske uprave RH.

Koliko će poskupjeti cigarete?

Prema novoj uredbi specifična trošarina na 1.000 komada cigareta iznosit će 59,10 eura, dok će proporcionalna trošarina iznositi 34 posto od maloprodajne cijene. Minimalna trošarina na cigarete određena je na 130,60 eura za 1.000 komada.

Visina trošarine povećava se i za sitno rezani duhan za savijanje cigareta te iznosi 126,90 eura za kilogram, za ostali duhan za pušenje 126,90 eura za kilogram, za cigare 126,90 eura za 1000 komada i za cigarilose 126,90 eura za 1000 komada.

Trošarina za e-tekućinu iznosi 0,25 eura za mililitar, za grijani duhanski proizvod 211,30 eura za kilogram i za novi duhanski proizvod 126,90 eura za kilogram.

Prema ministru financija, Marku Primorcu, duhanski proizvodi poskupjet će 20 centi po kutiji, a ovo će poskupljenje povećati državni proračun za 129,1 milijun eura u 2026.