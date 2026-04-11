Plenković čestitao Uskrs pravoslavnim vjernicima: "Potrebno je osnažiti zajedništvo i dijalog"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je čestitku vjernicima koji Uskrs slave po julijanskom kalendaru, u kojoj stoji:

„Blagdan Isusovog uskrsnuća izvor je nepresušne nade i radosti. Poticajje svim vjernicima da se prisjete temeljnih vrijednosti koje oplemenjuju naš život i grade društvo mira, tolerancije i uzajamnog poštovanja.

U današnjem svijetu sukoba i kriza više nego ikada potrebno je da osnažimo zajedništvo, međusobni dijalog i suradnju, kako bi svi zajedno djelovali za dobrobit naše Hrvatske.

Svim pravoslavnim vjernicama i vjernicima, od srca želim sretan i blagoslovljen Uskrs sa željom da ga provedete u miru i zajedništvu sa svojim bližnjima.“