Plenković čestitao pravoslavni Božić: "Mir, solidarnost i međusobno uvažavanje temelj su zajedništva"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je čestitku vjernicima koji Božić slave prema julijanskom kalendaru, istaknuvši važnost mira, solidarnosti i međusobnog poštovanja u vremenu globalnih izazova.

U čestitki je poručio kako je blagdan Isusova rođenja prigoda za jačanje tolerancije, dijaloga i partnerstva te za zajednički rad na boljitku Hrvatske. Naglasio je da je u današnjim okolnostima važno njegovati uzajamno uvažavanje i zajedništvo u društvu.

Predsjednik Vlade vjernicima je poželio zdravlje, ljubav i veselje u njihovim domovima, kao i snagu za suočavanje s budućim izazovima.

"U ime Vlade Republike Hrvatske i osobno, svim pravoslavnim vjernicama i vjernicima želim radostan i blagoslovljen Božić, da ga provedete u miru i zajedništvu sa svojim bližnjima", poručio je Plenković, zaključivši čestitku tradicionalnim pozdravom: "Mir Božji, Hristos se rodi!"