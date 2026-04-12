Plenković čestitao Magyaru na pobjedi

Premijer RH Andrej Plenković čestitao je Péteru Magyaru na izbornoj pobjedi u Mađarskoj, objavivši poruku na društvenoj mreži X.

Kako je naveo, s mađarskim se političarem i čelnikom stranke TISZA telefonski čuo te mu uputio čestitke na, kako je istaknuo, uvjerljivoj pobjedi i jasnom mandatu koji je dobio od birača.

Plenković je Magyaru poželio brzo i uspješno formiranje nove vlade, kao i puno uspjeha u budućem radu.

Naglasio je i važnost daljnjeg jačanja odnosa između Hrvatske i Mađarske, kako na bilateralnoj, tako i na europskoj razini, istaknuvši cilj unapređenja političkog dijaloga, produbljivanja gospodarske i energetske suradnje te rješavanja otvorenih pitanja u partnerskom i dobrosusjedskom ozračju.

Upravo sam se telefonski čuo s @magyarpeterMP te njemu i TISZA-i čestitao na uvjerljivoj pobjedi na izborima u Mađarskoj. Uz jasan mandat mađarskih birača poželio sam mu brzo i uspješno formiranje nove vlade te puno uspjeha u radu. Radujem se daljnjem jačanju suradnje Hrvatske i… pic.twitter.com/kRUP3IZHO0 — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) April 12, 2026