Plenković čestitao Magyaru na pobjedi

Premijer RH Andrej Plenković čestitao je Péteru Magyaru na izbornoj pobjedi u Mađarskoj, objavivši poruku na društvenoj mreži X.
Kako je naveo, s mađarskim se političarem i čelnikom stranke TISZA telefonski čuo te mu uputio čestitke na, kako je istaknuo, uvjerljivoj pobjedi i jasnom mandatu koji je dobio od birača.
Plenković je Magyaru poželio brzo i uspješno formiranje nove vlade, kao i puno uspjeha u budućem radu.
Naglasio je i važnost daljnjeg jačanja odnosa između Hrvatske i Mađarske, kako na bilateralnoj, tako i na europskoj razini, istaknuvši cilj unapređenja političkog dijaloga, produbljivanja gospodarske i energetske suradnje te rješavanja otvorenih pitanja u partnerskom i dobrosusjedskom ozračju.
Upravo sam se telefonski čuo s @magyarpeterMP te njemu i TISZA-i čestitao na uvjerljivoj pobjedi na izborima u Mađarskoj. Uz jasan mandat mađarskih birača poželio sam mu brzo i uspješno formiranje nove vlade te puno uspjeha u radu.
— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) April 12, 2026