Plenković čestitao Magyaru na pobjedi

Povijesni izbori održani su u Mađarskoj
Andrej Plenković

Premijer RH Andrej Plenković čestitao je Péteru Magyaru na izbornoj pobjedi u Mađarskoj, objavivši poruku na društvenoj mreži X.

Kako je naveo, s mađarskim se političarem i čelnikom stranke TISZA telefonski čuo te mu uputio čestitke na, kako je istaknuo, uvjerljivoj pobjedi i jasnom mandatu koji je dobio od birača.

Plenković je Magyaru poželio brzo i uspješno formiranje nove vlade, kao i puno uspjeha u budućem radu.

Naglasio je i važnost daljnjeg jačanja odnosa između Hrvatske i Mađarske, kako na bilateralnoj, tako i na europskoj razini, istaknuvši cilj unapređenja političkog dijaloga, produbljivanja gospodarske i energetske suradnje te rješavanja otvorenih pitanja u partnerskom i dobrosusjedskom ozračju.

 

