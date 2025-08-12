Close Menu

Planulo kod Solina, požar izazvao muškarac brusilicom

Istraživanjem je utvrđeno kako je tijekom rezanja metalnih cijevi brusilicom izazvao iskrenje, uslijed čega se zapalila trava i nisko raslinje

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad muškarcem osumnjičenim da je izazvao požar u naselju Rupotine. Istraživanjem je utvrđeno kako je tijekom rezanja metalnih cijevi brusilicom izazvao iskrenje, uslijed čega se zapalila trava i nisko raslinje.

Požar je ubrzo lokaliziran zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, no protiv muškarca će biti podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom iz nehaja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Srećom, u požaru nije bilo ozlijeđenih, a materijalna šteta bit će naknadno utvrđena.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
1
Laž
0
Sad
3
Mad
13