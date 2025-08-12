Planulo kod Solina, požar izazvao muškarac brusilicom

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad muškarcem osumnjičenim da je izazvao požar u naselju Rupotine. Istraživanjem je utvrđeno kako je tijekom rezanja metalnih cijevi brusilicom izazvao iskrenje, uslijed čega se zapalila trava i nisko raslinje.

Požar je ubrzo lokaliziran zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, no protiv muškarca će biti podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom iz nehaja.

Srećom, u požaru nije bilo ozlijeđenih, a materijalna šteta bit će naknadno utvrđena.