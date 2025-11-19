Planinar se spuštao niz Biokovo kada je nastao odron. Prava je sreća da ispod nije bilo nikoga

Na padinama Biokova jedan je planinar, pridržavajući se sigurnosnih smjernica, pokušao savladati vrlo zahtjevan, strm teren. Pritom se komad stijene odvojio i pokrenuo manji odron. Snimka događaja objavljena je na stranici Biokovo te jasno otkriva koliko nepredvidive i rizične mogu biti dalmatinske planine. Srećom, u podnožju nije bilo drugih posjetitelja, što je spriječilo moguće ozljede.

Krški reljef Biokova, kao i cijelog dinarskog područja, posebno je podložan takvim pojavama. Planina je građena od ispucalih i višestruko razlomljenih karbonatnih stijena, oblikovanih tijekom dugog i intenzivnog sudara Afričke i Euroazijske litosferne ploče. Ta je tektonska dinamika kroz milijune godina uzrokovala savijanje, izdizanje i raslojavanje stijenskih masa, ostavljajući danas vrlo nestabilne geološke strukture sklone urušavanju i odronima.

