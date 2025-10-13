Planet Dom 2025 završio trodnevno putovanje kroz suvremenu i progresivnu kulturu – Split potvrdio status grada koji živi umjetnost

Nakon tri dana ispunjena glazbom, performansom, plesom, filmom i kreativnim susretima, u nedjelju je u Domu mladih u Splitu završilo drugo izdanje festivala Planet Dom, koji je od 10. do 12. listopada ponovno pretvorio ovaj legendarni splitski prostor u središte suvremene i progresivne kulture.

Ovogodišnji Planet Dom okupio je više od dvadeset domaćih i međunarodnih umjetnika te privukao brojne posjetitelje koji su kroz tri dana mogli slušati, gledati, sudjelovati i doživjeti suvremenu umjetnost u njezinom najživljem obliku. Program je ponudio spoj glazbe, plesa, performansa, vizualnih i audiovizualnih umjetnosti, a svaki dan donio je drugačiju energiju i atmosferu.

Festival je otvorila izložba Darija Šolmana The Blossoms of the Beast, uz glazbeni nastup ENIE te spektakularni koncert Konstrakte, koja je prvi put nastupila u Splitu i oduševila publiku. Večer su zaključili argentinski bend Blanco Teta i jedna od najvažnijih DJ-ica svjetske scene, Helena Hauff, koja je doslovno zapalila plesni podij kluba Kocka.

Ples, performans i post-punk energija

Drugi dan festivala donio je plesne izvedbe japanske umjetnice Naoko Tozawe i splitske koreografkinje Anje Miličić, audiovizualne performanse Billy Roisz & dieb13, te koncert britanskog benda Dry Cleaning, jednog od najzanimljivijih predstavnika nove europske post-punk scene. Legendarni Egyptian Lover i DJ MIMI zaključili su subotnju večer u ritmovima electro funka i techno zvuka.

Završnica festivala u nedjelju bila je posvećena kreativnosti, interakciji i vizualnom izrazu. U Galeriji MKC-a i Beton kinu održane su radionice za djecu i mlade, koje su vodili Josipa Prosinečki i Krunoslav Kobeščak, dok je terasa Trokut oživjela uz Porto Morto DJ set i Bazar u organizaciji udruge Aktivist.

Publika je mogla uživati u koncertu uz šah rumunjskog dua K not K (Karpov not Kasparov), audiovizualnom performansu Privremeni krajolici u izvedbi Tina Dožića, Andra Giunia i Hrvoja Spudića, te cirkuskoj predstavi Domagoja Šoića Kuge "Šupljine i praznine", koja je izazvala iskrene ovacije. Festival je simbolično zaključen projekcijom animiranog filmskog bloka Acid House, koji je donio izbor kratkih filmova iz Japana, Francuske, Poljske i SAD-a.

Planet Dom 2025 potvrdio je svoju ulogu važnog kulturnog događaja koji umjetnost i publiku povezuje na neposredan, hrabar i iskren način. Tijekom tri dana Dom mladih postao je prostor dijaloga između domaće i međunarodne scene, susreta različitih generacija i izraza, te dokaz da Split ima publiku koja voli i razumije suvremenu umjetnost.

Najava novog izdanja

Organizatori iz Multimedijalnog kulturnog centra Split i Koalicije udruga mladih najavili su kako već rade na novom izdanju festivala, uz želju da Planet Dom i dalje raste kao platforma za slobodu stvaranja i susret umjetnosti, zajednice i grada.