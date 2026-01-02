Plaće rastu, a mirovine stagniraju: Tri skupine umirovljenika na svega oko 30 posto udjela

Prosječna plaća u Hrvatskoj isplaćena u studenom porasla je na 1.470 eura, odnosno za 14 eura, prema posljednjim podacima Državnog zavoda za statistiku. Prosinačke mirovine iste su pak kao i prethodni mjesec, zbog čega je opet pao udio mirovine u plaći, pokazuju najnoviji podaci Zavoda za mirovinsko osiguranje. Riječ je o sveukupnoj prosječnoj mirovini od 689 eura, a na koji HZMO prikazuje ovaj omjer koji je pao na 46,9 posto. Većina umirovljenika ima znatno manje od ovoga prosjeka.

Najniže mirovine za oko 280.000 umirovljenika

Oko 280.000 umirovljenika preživljava od najniže mirovine koja u prosjeku iznosi 450 eura. Udio takve mirovine u plaći je svega 30 posto. Riječ je o mirovinama ostvarenima isključivo na temelju mirovinskog staža i plaća. U suprotnom, njihove bi mirovine iznosile svega oko 300 eura.

Invalidske mirovine za oko 82.000 korisnika iznose svega 465 eura te čine oko 31 posto udjela u plaći. Obiteljske pak mirovine prima više od 153.500 umirovljenika, a s 532 eura prosjeka one iznose 36 posto prosječne plaće.

Prosječna starosna mirovina, bez isplata prema međunarodnim ugovorima, kreće se oko 700 eura te čini oko 47 posto prosječne plaće. Prosječna starosna mirovina prema ZOMO-u s mirovinskim stažem od 40 i više godina prelazi 1.000 eura, što čini oko 68 posto udjela u plaći, piše Mirovina.hr.

Mirovine gotovo dvostruko veće, a udio isti

Udio mirovine u plaći, premda u padu, na najvišoj je razini u posljednjih deset godina, izuzev 2015. kada je dosezao 47 posto. Ipak, mirovine su tada bile gotovo dvostruko niže, svega 355 eura u odnosu na današnjih 690 eura. Riječ je o sveukupnim mirovinama u koje su uključene i one prema posebnim propisima, a bez isplata prema međunarodnim ugovorima. Hrvatska, naime, isplaćuje 191.418 takvih mirovina od svega prosječnih 186 eura, a koje bitno narušavaju prosjek pa su ‘izbačene’ iz izračuna. S druge strane, one prema posebnim propisima znatno podižu prosjek, posebice saborske i braniteljske (HRVI) mirovine.

Najniži udio mirovine u plaći imali smo 2021. godine, kada je pao sa 45 na 43 posto. Za očekivati je da će primanja umirovljenika sve bolje stajati u odnosu na ona radnička. Mirovine će iznova biti usklađene od 1. siječnja ove godine, ali taj će učinak umirovljenici osjetiti tek na isplati u travnju. Isto tako, od 1. siječnja porasle su invalidske mirovine, što će se vidjeti na isplati u veljači, dok do kraja ožujka HZMO ima vremena da prijevremenim umirovljenicima od 70 i više godina ukine penalizaciju. Sve će to utjecati na rast prosječne mirovine, a samim time i udio mirovine u plaći.