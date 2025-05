Pitali smo turiste komentar cijena u Splitu: "Dva burgera i dva soka platili smo 30 eura"

Na samom smo kraju svibnja, a sutra zakoračujemo u ljeto, barem u klimatološkom smislu. Lipanj uvijek označava početak glavnog dijela sezone. Šetajući Rivom, Zapadnom obalom i Marjanom više je nego vidljivo da turista već ima pozamašan broj, a i na cestama se sve češće javljaju strane registarske oznake.

Popričali smo s nekoliko turista na Prvoj vidilici koji su ovdje došli fotografirati panorame Splita ili pješače prema vrhu Marjana.

Susreli smo oveću skupinu mladih Nizozemaca koji u Splitu slave kraj svoga školovanja.

- Na maturalcu smo sa svojim prijateljima iz razreda. Tradicija je ići u inozemstvo nakon školovanja. Tu ćemo ostati sedam dana.

Zašto baš Hrvatska, Split?

- Čuli smo da Split ima dobar noćni život. No nismo se baš uvjerili u to. Za vikend smo išli na Bačvice, no sve je bilo mrtvo.

Istaknula bi prekrasne plaže, rijetko koji grad ima takvo što.

Kako komentirate cijene?

- Sasvim su razumne, u granicama onoga što smo očekivali.

Nakon Nizozemaca razgovarali s parom koji stiže ih Slovenija i Bosne i Hercegovine.

- Već smo nekoliko puta bili u Splitu. Na turističkoj smo ruti Livno - Split. Na Cincaru smo jahali konje i vozili motore, onda smo uzeli smještaj u Splitu jer je vrijeme lijepo o još nema gužvi. Smješteni smo u hotelu.

Kako komentirate cijene u Splitu?

- Turističke djelatnosti su skupo, osobito po restoranima. Vjerujem da je po Solinu i Kaštelima jeftinije nego u centru Splitu. OK bi bile i cijene da dobijete poštenu količinu. Primjerice, jučer smo naručili dva burgera i dva soka, to nas je došlo 30 eura. Da bar dobiješ primjerenu količinu, ali niti to. Kažem, da smo tražili nešto dalje, vjerojatno bi prošli nešto jeftinije.

Razgovarali smo i sa Splićaninom koji vozi strane goste na ture po gradu. Tvrdi da je turista manje nego lani.

- Nije dobro kao prošle godine. Svi mi to govore. Nije da nema turista, ima ih, ali brojke su lošije nego lani u isto vrijeme. Moj poznanik vodi statistiku oko broja turista koji koriste njegove usluge i kazao mi je da je točno 10 posto turista manje nego lani. Slične informacija dobivam s dalmatinskih otoka. Cijene su uglavnom nisu mijenjale od lani, no kada se usporedi broj turista s istim razdobljem lani, definitivno ih je manje.

Bilo kako bilo, službene podatke turističkih zajednica o svibanjskoj posjećenosti očekujemo sljedeći tjedan.