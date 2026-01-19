Pismo Donalda Trumpa norveškom premijeru kruži Europom

Američki predsjednik Donald Trump uputio je bizarno pismo norveškom premijeru Jonasu Gahru Støreu, prenose svi vodeći norveški mediji, u kojem ga obavještava da "ne osjeća obvezu raditi isključivo na miru", s obzirom na to da je "njegova zemlja odlučila da mu neće dodijeliti Nobelovu nagradu za mir".

"Dragi Jonase, s obzirom na to da je Vaša država odlučila da mi ne dodijeli Nobelovu nagradu za mir, iako sam zaustavio najmanje osam ratova, više ne osjećam obvezu razmišljati isključivo o miru, iako će on uvijek biti prevladavajući, nego sada mogu razmišljati o tome što je dobro i ispravno za Sjedinjene Američke Države. Danska ne može zaštititi Grenland od Rusije ili Kine. Zašto bi uopće imala 'pravo vlasništva'?", navodi se u Trumpovoj poruci.

"Ne postoje nikakvi pisani dokumenti; jedino je tamo prije više stotina godina pristao jedan brod, ali i mi smo ondje pristajali brodovima. Učinio sam više za NATO nego bilo koja druga osoba od njegova osnutka, a sada bi NATO trebao učiniti nešto za Sjedinjene Američke Države. Svijet nije siguran ako nemamo potpunu kontrolu nad Grenlandom. Hvala! Predsjednik DJT", stoji u Trumpovoj poruci norveškom premijeru, prenosi The Independent.

"Mogu potvrditi da je ovo poruka koju sam primio u nedjelju poslijepodne od predsjednika Trumpa. Došla je kao odgovor na kratku poruku predsjedniku koju sam ranije istog dana poslao u svoje ime i u ime predsjednika Finske Alexandera Stubba", kazao je Støre za norveški dnevni list Verdens Gang.

NEW: @potus letter to @jonasgahrstore links @NobelPrize to Greenland, reiterates threats, and is forwarded by the NSC staff to multiple European ambassadors in Washington. I obtained the text from multiple officials: Dear Ambassador: President Trump has asked that the… — Nick Schifrin (@nickschifrin) January 19, 2026

Trumpovu poruku, koja je došla i do više europskih veleposlanika u Washingtonu, prvi je objavio novinar PBS-a, američke nekomercijalne televizijske mreže, Nick Schifrin, a poruka je izazvala nevjericu u Norveškoj, prenosi Dnevnik.hr.

Mediji redom ističu da norveška vlada nema nikakve veze s dodjelom Nobelove nagrade, a Støre dodaje: "U poruci Trumpu prenijeli smo naš stav protiv njegovih carina usmjerenih na Norvešku, Finsku i druge zemlje. Istaknuli smo potrebu za deeskalacijom razmjene riječi i zatražili telefonski razgovor između Trumpa, Stubba i mene tijekom dana. Trumpov odgovor stigao je ubrzo nakon što smo poslali poruku. Trumpov je izbor bio podijeliti poruku s drugim čelnicima u zemljama NATO-a."

"Norveški stav o Grenlandu je jasan. Grenland je dio Kraljevine Danske i Norveška je u potpunosti podržava u tom pitanju. Također podržavamo odgovorno jačanje NATO-ovog rada na sigurnosti i stabilnosti na Arktiku. Što se tiče Nobelove nagrade za mir, Trumpu sam više puta jasno objasnio ono što je dobro poznato, da nagradu dodjeljuje neovisni Nobelov odbor, a ne norveška vlada", zaključio je