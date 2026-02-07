Piše se da Bayern želi Vuškovića, evo što kaže direktor Bavaraca

Luka Vušković (18), stoper Tottenhama na posudbi u HSV-u, briljira u Bundesligi. Tinejdžer je nezamjenjiv u njemačkom velikanu. Premda je branič, u 19 utakmica postigao je četiri gola. Posljednjeg je zabio za veliko iznenađenje, remi (2:2) protiv nedodirljivog prvaka i lidera Bayerna.

Prema Transfermarktu vrijednost tinejdžera skočila je na 40 milijuna eura. Iako Vušković ima s Tottenhamom ugovor do ljeta 2030., povezuje ga se s najvećim klubovima. Najviše s Bayernom. Zato je Max Eberl, direktor njemačkog prvaka i lidera, na konferenciji za medije dobio pitanje ima li išta konkretno oko Vuškovića. Ovako je odgovorio:

"Prije svega, moramo riješiti produljenja ugovora naših igrača. Kada to napravimo, imat ćemo obranu visoke kvalitete. To ne znači da Vušković nije dobar igrač. Ima 18 godina, igra sjajnu sezonu u HSV-u i igrač je Tottenhama. Međutim, Bayern također ima stopere visoke kvalitete - Tah, Upamecano, Min-Jae, piše Index.

Osim njih, središnji braniči također mogu biti i Itō te Stanišić. Tako da ne možemo dovesti svakog dobrog igrača za kojeg nam ljudi kažu da ga trebamo dovesti. Vušković je nedvojbeno jako dobar igrač, ali prvo trebamo riješiti situaciju s našim igračima."

Bayernovi insajderi otkrili kiks s Vuškovićem

Upravo je s Bayernom ovih dana vezana priča o Vuškoviću, koju otkrivaju Heiko Niedderer i Christian Falk. Oni su Bayernovi insajderi Bilda, najčitanijeg njemačkog i europskog medija.

"Vušković je u veljači 2023., pred 16. rođendan, ponuđen Bayernu. Moglo ga se kupiti uz odštetu od 3 milijuna eura Hajduku, koji je mogao dobiti i još maksimalno 2 milijuna eura kroz bonuse. Bayern je odbio ponudu jer su njegovi skauti podnijeli negativna izvješća nakon što su gledali mladog stopera.

Bayernov glavni skaut tada je opisao Vuškovića kao 'previše arogantnog s loptom' i dodao 'uopće nam se ne sviđa.' Na kraju je Tottenham vidio potencijal u Vuškoviću te ga idućeg ljeta kupio za oko 15 milijuna eura", pišu Niedderer i Falk.

Bayern odbio kupiti Vuškovića, Tottenham nije propustio priliku

Tottenham je za Vuškovića platio Hajduku fiksno 11 milijuna eura. Vuškovićev transfer je dogovoren prije dvije godine, ali se za njegovu formalizaciju čekalo ljeto prošle godine, kada je Vušković bio punoljetan. S obzirom na to da mu je rođendan 24. veljače, transfer nije mogao biti realiziran u zimskom prijelaznom roku prošle godine.

Međutim, Vušković je još od siječnja 2024. pod kontrolom Tottenhama, koji ga je od tada slao na posudbe u poljski Radomiak, belgijski Westerlo i od ljeta prošle godine HSV. Na svim tim gažama Vušković je igrao sjajno.

Bayern ga je prije tri godine propustio dovesti za 3 milijuna eura. Sada vrijedi 13 puta više

Vušković s Tottenhamom ima ugovor do ljeta 2030., ali se sve češće piše o tome da ga žele najveći klubovi. Među njima su Barcelona i Bayern. Klub koji je prije tri godine mogao kupiti Vuškovića za 3 milijuna eura, ali on od tada igra tako da sada prema Transfermarktu vrijedi 40 milijuna eura.