Piplica se oglasio na Facebooku nakon što je usvojen proračun

Gradski vijećnik Toni Piplica osvrnuo se na usvojeni proračun Grada Splita za 2026. godinu, istaknuvši niz infrastrukturnih i sportskih projekata koji su planirani, osobito na istoku grada.

U objavi je naveo kako je tijekom izlaganja o programima za komunalnu infrastrukturu, građenje komunalne infrastrukture i sport izdvojio projekte koje smatra ključnima za razvoj tog dijela Splita.

„U jučerašnjem izlaganju na prijedloge programa za komunalnu infrastrukturu, građenje komunalne infrastrukture i sport za 2026. godinu izdvojio sam značajne prometne projekte na istoku Splita, komunalne iskorake te povećana ulaganja u sport i sportsku infrastrukturu u odnosu na prošle godine“, napisao je Piplica.

Posebno je istaknuo velika ulaganja u javnu rasvjetu, navodeći da je planirano investicijsko održavanje koje uključuje 15 tisuća novih rasvjetnih tijela, što bi, kako navodi, trebalo donijeti više od 70 posto uštede električne energije.

„Čišćenje grada raste oko milijun eura u odnosu na prošlu godinu“, dodao je.

Među prometnim projektima izdvojio je Put Kile, koji bi trebao rasteretiti Put sv. Ižidora, poboljšati protočnost Vukovarske ulice i otvoriti novi izlaz iz grada prema Kaštelima, Solinu, Klisu i Dalmatinskoj zagori. Najavio je i uređenje Ulice Brnik, koja će, prema njegovim riječima, dobiti nogostup i javnu rasvjetu, čime bi prestala biti opasna prometnica.

„Put Smokovika, koji je slijepa ulica, dobit će izlaz na Lovrinačku ulicu, kao i Ulica Svetog Spasa“, naveo je Piplica, dodajući da će se Put svetog Ižidora sanirati fazno, a planirana je i javna rasvjeta na Visokoj.

Značajan dio proračuna, prema njegovoj objavi, odnosi se i na sport i sportsku infrastrukturu. Najavljeni su projekti poput Sportskog centra Vrboran, sanacije cageball terena na Dračevcu, izgradnje basket terena na Kili, rekonstrukcije dječjeg igrališta na Dragovodama, obnove tribina velike dvorane na Gripama te izgradnje dječjeg i sportskog igrališta na istom području.

„Planirana je i rekonstrukcija vanjskog bazena na Poljudu te obnova pomoćnog terena NK Poljičanin“, napisao je.

Piplica je naglasio i da su u odnosu na prošlu godinu značajno povećana izdvajanja za sport, pa je tako osigurano 1,2 milijuna eura više za Splitski savez športova, 1,15 milijuna eura više za pokroviteljstva i potpore sportskim klubovima i udrugama te dodatnih 340 tisuća eura za održavanje sportske infrastrukture.