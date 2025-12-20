Piplica: "Puljak je znao da se pogoduje izvođačima na Žnjanu i šutio je"

HDZ-ov Toni Piplica, predsjednik GK Mejaši na Facebooku je komentirao kako je bivši gradonačelnik Ivica Puljak znao da se pogoduje izvođaču na Žnjanu, ali da je, kako kaže, šutio zbog vlastite kampanje.

"To je jedina istina, ma koliko ga danas nemušto pravdali vijećnici Centra. Podvala jeftinog tucanika na Žnjanu umjesto ugovorenog oblutka nije nikakva greška kako tvrde, nego moguće pogodovanje izvođaču. Predsjednik Upravnog odbora projekta Žnjan, Ivica Puljak, obaviješten je pisanim putem o podvali 22. svibnja, a izgledno je da je o tome znao i ranije. Navodno je zatražio objašnjenje voditelja projekta, ali ostaje pitanje zašto o tome nije obavijestio javnost? Tim više što je upravo u tom razdoblju između dva izborna kruga neprestano održavao press konferencije.

Dva dana prije prvog izbornog kruga 'prigodno' je otvorio dio Žnjana i pred kamerama prošao gradilištem. Imao je savršenu priliku najaviti uklanjanje 'greške' i sankcije odgovornima. No, prešutio je jer je procijenio da bi mu ta afera, uz one koje tek otkrivamo, nanijela ozbiljnu štetu u kampanji. Izgubio je izbore, a ni nakon toga, u medijima i na društvenim mrežama, nije smatrao potrebnim spomenuti ovu 'grešku'. Danas, kada je afera medijski razotkrivena, vijećnici Centra neuspješno pokušavaju prebaciti odgovornost na Tomislava Šutu, no odgovornost snosi onaj tko je znao i šutio", napisao je Piplica.