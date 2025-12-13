Piplica: Gradonačelnik je opravdano kritizirao kadrove Parkova i nasada

Gradski vijećnik Toni Piplica oglasio se nakon jučerašnje sjednice Gradskog vijeća Splita, poručivši da se u javnosti pogrešno interpretiraju rasprave koje su se vodile oko rada gradske tvrtke Parkovi i nasadi.

Kako navodi, na sjednici uopće nije bilo govora o sadnji zelenila, niti su, suprotno nekim tvrdnjama, prozvani svi djelatnici te gradske firme. Piplica ističe da je gradonačelnik opravdano kritizirao isključivo rukovodeće kadrove Parkova i nasada zbog neizvršavanja obveza prilikom paljenja prve adventske svijeće.

Posebno je problematičnim ocijenio činjenicu da je Grad morao angažirati djelatnike HEP-a kako bi osigurao rasvjetu na otvorenju Adventa, iako su Parkovi i nasadi zaduženi za održavanje javne rasvjete u Splitu.

Piplica zaključuje kako je riječ o odgovornosti upravljačke strukture, a ne radnika na terenu, te poziva na preciznije i korektnije informiranje javnosti o temama koje se otvaraju na Gradskom vijeću.