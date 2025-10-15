Pipi odgovorio Šveđanima: "Na jedan način čak smo i polaskani da je Pipi kao brend došao na radar i u Švedskoj..."

Tvrtka Astrid Lindgren AB, kojom upravljaju unuci slavne švedske autorice, pokrenula je tužbu protiv hrvatske tvrtke Pipi Beverages zbog navodnog kršenja prava na zaštitu imena i lika Pippi Duge Čarape. Tužba je podnesena pred Švedskim patentnim i trgovačkim sudom (Patent- och marknadsdomstolen), objavio je švedski medij Dagens Vimmerby.

Astrid Lindgren AB objavljuje da je njihova misija čuvati integritet djela Astrid Lindgren, nadzirati i licencirati prava, te štititi likove i priče koje su inspirirale generacije. Tvrtka podsjeća na to da je već u prošlosti zaštitu prava na lik Pippi primjenjivala u sličnim slučajevima – primjerice kad je pizzerija u Vimmerbyju morala promijeniti ime "Snickerboa".

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Objava u švedskim medijima iznenadila je domaću tvrtku koja se proizvodnjom popularnog pića bavi već desetljećima. Evo što su nam kazali iz Pipija.

U Pipiju smo ostali iznenađeni recentnom objavom u švedskim medijima s obzirom na činjenicu da naša tvrtka i tvrtka Astrid Lindgren nisu konkurentne ni u jednoj domeni poslovanja te ne postoji poslovni sukob niti na jednom tržištu.

Tijekom svoje povijesti duže od 50 godina, brend Pipi je izgradio prepoznatljivost i reputaciju na tržištu, a njegovi najstariji registrirani žigovi (s natpisom „PIPI“) datiraju iz 1980-ih. Žigovi brenda uredno su registrirani na brojnim tržištima, uvijek u relevantnim klasama koje odgovaraju našoj djelatnosti, a naši proizvodi su označeni i promovirani sukladno tim registriranim žigovima.

Brendu Pipi nikada nije bila namjera koristiti žigove Astrid Lindgren, što je evidentno kroz povijest našeg poslovanja i način kako smo razvijali brend, a kamoli narušiti njihovu ostavštinu, već isključivo koristiti vlastite žigove u pozicioniranju naših proizvoda. Također napominjemo da, u više od 50 godina postojanja brenda nitko, pa ni Astrid Lindgren, nikada nije osporavao naziv proizvoda ili bilo koji drugi element njegovog intelektualnog vlasništva.

Naša Pipi oduvijek je imala "svoj đir", svoju jedinstvenu opuštenu priču, pa čak ni vizualno nije bila riđokosa pjegava djevojčica kao što to je lik Astrid Lindgren. Prije osam godina Pipi je promijenila imidž i "izrasla" u djevojku, a ono što joj je uvijek bio forte je prepoznatljiva bezbrižnost, specifičan dalmatinski humor te neopterećenost kao glavni trade mark.

Simptomatično je da se ovaj pritisak sa strane tvrtke Astrid Lindgren događa u trenutku kada Pipi jako uspješno ulazi na strana tržišta, pogotovo njemačko i austrijsko. Ti napori nisu generirali samo prodaju naših pića nego i suradnje s globalnim brendovima kao što je trgovina odjeće i obuće Higgins.

Na jedan način čak smo i polaskani da je Pipi kao brend došao na radar i u Švedskoj, što je, vjerujemo, još jedan dokaz da Pipi kontinuirano raste i razvija se i na inozemnim tržištima. Važno je naglasiti da švedski sud može odlučivati jedino o registraciji žiga na području Švedske.

Znamo koliko je naš brend snažan, kao i da to ne bi bilo moguće bez kvalitetnog proizvoda. Mi u Pipi ostajemo poslovično bezbrižni. Nemamo i nismo imali namjeru baviti se ijednom djelatnošću tvrtke Astrid Lindgren, a to su izdavanje knjiga te proizvodnja sladoleda, slatkiša, kolača i drugih prehrambenih proizvoda.

Ostajemo vjerni svojoj dalmatinskoj tradiciji i mindsetu koji je postao sinonim za opušteno stanje uma puno šire od Hrvatske jer je toliko snažan i autentičan da se svatko s njim može poistovjetiti. To je naš najveći brend.