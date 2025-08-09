Pilot naše aviokompanije uhodio bivšu partnericu: ‘Ukinite mjere opreza, rade mi probleme na poslu!‘; Žrtva: ‘Nemojte, djeluju‘

Pilot Croatia Airlinesa na jesen će sjesti na optuženičku klupu Općinskog kaznenog suda u Zagrebu zbog nametljivog ponašanja koje je, prema optužbi, počinio nad bivšom partnericom.

Sve do pravomoćne presude, sudeći prema svemu, na snazi će ostati mjere opreza koje mu, kako doznajemo, na poslu stvaraju probleme. Osim što ne smije prići bivšoj partnerici i njezinu djetetu na manje od 100 metara niti s njima uspostavljati bilo kakav kontakt – čega se uredno pridržava – problem mu predstavlja svaka kontrola u zračnim lukama prilikom odlaska na posao. Policija, naime, na aerodromima radi svoj posao i provodi dodatne provjere kad ima obavijesti poput one u slučaju pilota, o optužbama protiv njega i izrečenim mjerama opreza o kojima policajci mjesečno izvještavaju sud jesu li poštovane, piše Jutarnji list.

Provjera popisa

Prilikom svakog ukrcaja putnika na let na kojem je optuženik, provode se dodatne provjere, primjerice je li možda oštećena neka osoba s popisa putnika, pa se zbog tih provjera redovito odgađa polazak zrakoplova.

Kako doznajemo, dok je sudsko vijeće zagrebačkog suda odlučivalo o produljenju mjera opreza, oštećena je potvrdila da ih se bivši partner pridržava i ujedno predložila njihovo produljenje jer je tek nakon njih on prestao s pozivima i dolascima.

Prema optužnici, prijavljeni pilot je od prosinca 2023. do rujna 2024. godine s bivšom intimnom partnericom pokušavao na sve moguće načine ostati u kontaktu.

Nije ju puštao

Slao joj je poruke zahtijevajući susret, zvonio joj je i dolazio nepozvan na vrata stana, inzistirao na susretu, a bilo je i trenutaka kada je lupao po vratima i držao ih za kvaku, ne odustajući od susreta. Prema kaznenoj prijavi, parkirao je i svoj automobil ispred njezine zgrade, slao joj desetke e-mailova mjesečno i vozio se autom pokraj nje.

No, to nije sve. Iza nje je i hodao te joj govorio iza leđa, a njegova fiksacija prema žrtvi, jer nije želio prihvatiti činjenicu da s njom ne želi više imati nikakve veze, došla je do izražaja u velikim količinama.

Zagrebačko tužiteljstvo ga tereti za nametljivo ponašanje prema bliskoj osobi, za što zakon predviđa kaznu do tri godine zatvora. Međutim, njegova kaznena evidencija je čista, što će mu biti olakotna okolnost prilikom donošenja prvostupanjske presude.