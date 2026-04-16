Pilko (SDP) najavio preobrazbu splitskih Gripa: "Sve će biti novo i moderno po najvišim standardima"

Grad Split odabrao je tvrtku SIMBA d.o.o. za izgradnju dječjeg i sportskog igrališta unutar kompleksa Gripe. Vrijednost ugovora s PDV-om iznosi 517.724 eura, dok bez PDV-a iznosi 414.179,20 eura. U otvorenom postupku javne nabave pristigla je samo jedna valjana ponuda, i to ona splitske tvrtke SIMBA d.o.o., koja je na kraju i odabrana za izvođača radova. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 425 tisuća eura, što znači da je odabrana ponuda nešto niža od prvotne procjene.

Budući da u ovom slučaju nema roka mirovanja, Grad Split sada može poduzeti daljnje korake prema sklapanju ugovora i početku realizacije projekta. Na donesenu odluku moguće je uložiti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od deset dana od primitka odluke.

Pilko: "Sve će biti novo i moderno po najvišim standardima"

O detaljima projekta razgovarali smo s Karlom Pilkom (SDP), predsjednikom Gradskog kotara Gripe, koji je rekao da je riječ o širem zahvatu uređenja prostora oko dvorane na Gripama, u sklopu priprema za Europske sveučilišne igre 2028. godine.

"U sklopu rekonstrukcije cjelokupnog prostora i okoliša oko dvorane na Gripama, a s ciljem pripreme za Studentske igre 2028. godine, na mjestu parka Gripi doći će nova sportska infrastruktura u vidu vježbališta na otvorenom, koje će biti prilagođeno osobama s invaliditetom. Uredit će se i trim-staza, postaviti nova moderna rasvjeta te kompletna infrastruktura za odvodnju, kao i kutak sa spravama za djecu. Bitno je da to budu moderne sprave koje će uspješno zamijeniti sve ono što danas postoji na Gripama. Nitko neće moći reći da nečega nedostaje, jer će sve biti novo i moderno, po najvišim standardima. Prostor će biti oplemenjen najnovijim spravama", rekao je Pilko.

Nova infrastruktura kao dio priprema za 2028.

Projekt novog igrališta i prateće infrastrukture dio je šireg plana uređenja prostora na Gripama, a cilj je stvoriti suvremen i funkcionalan sadržaj za djecu, rekreativce i osobe s invaliditetom. Time bi ovaj dio grada trebao dobiti znatno kvalitetniji i sadržajniji javni prostor.