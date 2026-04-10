Na splitske Gripe stiže novo igralište: Grad Split odabrao izvođača radova

Grad Split odabrao je tvrtku SIMBA d.o.o. za izgradnju dječjeg i sportskog igrališta unutar kompleksa Gripe. Vrijednost ugovora s PDV-om iznosi 517.724 eura, dok je bez PDV-a riječ o iznosu od 414.179,20 eura.

Samo jedna ponuda na natječaju

U otvorenom postupku javne nabave pristigla je samo jedna valjana ponuda, i to ona splitske tvrtke SIMBA d.o.o., koja je na kraju i odabrana za izvođača radova.

Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 425 tisuća eura, što znači da je odabrana ponuda nešto niža od prvotne procjene. Kako u ovom slučaju nema roka mirovanja, Grad Split može krenuti u daljnje korake prema sklapanju ugovora i realizaciji projekta.

Moguća žalba

Na donesenu odluku moguće je uložiti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave u roku od deset dana od primitka odluke.