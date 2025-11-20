Pikantna afera u Dalmaciji: 22-godišnjakinja iz BiH klijentima nudila druženje i usluge, uhićena je

Ekološka tehničarka E.B. (22) stigla je prošlog mjeseca iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku kako bi se bavila najstarijim zanatom na svijetu. Želja za zaradom ju je na to natjerala pa se u Lijepu našu ponovno vratila i unajmila stan u Zadru početkom listopada, piše Jutarnji.

Potom je objavila u Plavom oglasniku pikantan oglas, nudeći, među ostalim, ugodno druženje u vlastitom prostoru. Na telefonski kontakt koji je pritom objavila, muškarci željni takve vrste pažnje navalili su zvati.

Dvojica njih u srednjim 50-ima dogovorila su susret s mladom damom za 300 eura, a ona ih je potom dočekala u dogovoreno vrijeme ispred zgrade. U sam prostor stana su, međutim, ulazili jedan po jedan.

Za policiju, ona je prekršila članak 12. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i potom, nakon što je u statusu uhićenice dovedena pred prekršajnu sutkinju, osuđena je na uvjetnih 20 dana zatvora s rokom provjeravanja od pola godine. Ujedno je ostala bez netom zarađenih 300 eura koji su se slili u državni proračun.

- Kriva jesam. Dala sam oglas, navela što nudim i gdje se nalazim. Nakon toga sam dobila poziv klijenta koji je došao s još jednim gospodinom. Ispred zgrade su me sačekali te smo dogovorili da će obojica mi platiti 240 eura. Nakon toga je prvi ušao sa mnom u stan i njega sam izmasirala i okupala, a onda je došao drugi s kojim sam imala spolni odnos. Tim poslom se inače bavim unazad četiri mjeseca, a u Hrvatsku sam došla šest dana ranije – priznala je organima progona 22-godišnjakinja navodeći da je već bila u Hrvatskoj i ranije te se bavila istom djelatnošću.