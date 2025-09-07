PIJETE LIGHT SOKOVE? Ovo otkriće će vas šokirati

Ono što se često smatra zdravijom, niskokaloričnom zamjenom za šećer – umjetni zaslađivači – moglo bi dugoročno imati štetnije posljedice za mozak nego što se dosad mislilo. Nova velika studija iz Brazila ukazuje na povezanost između konzumacije zaslađivača i ubrzanog kognitivnog starenja.

Znanstvenici su tijekom osam godina pratili 12.772 odrasle osobe, analizirajući učinke sedam najčešće korištenih umjetnih zaslađivača: aspartam, saharin, acesulfam-K, eritrit, ksilitol, sorbit i tagatoza. Riječ je o sastojcima koji se često nalaze u “light” i “zero” napicima, kao i u raznim dijetalnim desertima.

Rezultati su zabrinjavajući: osobe koje su svakodnevno unosile veće količine zaslađivača – ekvivalent jedne limenke dijetnog napitka – pokazale su čak 62% brži pad kognitivnih funkcija (pamćenje, razmišljanje) u odnosu na one koji su konzumirali male količine. To u prosjeku znači da je mozak ispitanika “ostario” za dodatnih 1,6 godina. Čak je i u srednjoj skupini potrošnje zabilježen ubrzan pad od 35 posto, piše Fenix Magazin.

Najviše pogođeni mlađi od 60 godina

Posebno su pogođeni sudionici mlađi od 60 godina, kod kojih je najizraženiji bio pad verbalnih sposobnosti i pamćenja. Kod starijih od 60 godina nije utvrđena jasna veza.

„Zaslađivači s malo ili nimalo kalorija često se smatraju zdravijom alternativom šećeru“, rekla je autorica studije, dr. Claudia Kimie Suemoto s Sveučilišta São Paulo. „No naši rezultati sugeriraju da neki zaslađivači mogu imati negativan utjecaj na zdravlje mozga tijekom vremena.“

Studija također pokazuje da osobe s dijabetesom, koje češće koriste umjetne zaslađivače, bilježe još izraženiji pad kognitivnih sposobnosti. Dr. Suemoto naglašava potrebu za daljnjim istraživanjima, uključujući i ispitivanje mogu li prirodne alternative poput meda, jabučnog pirea, javorovog sirupa ili šećera od kokosa biti zdraviji izbori.