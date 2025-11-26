Pijavica iznad Čiova, grmljavinsko nevrijeme s tučom na trogirskom području

Posljednja dva dana područje Jadrana nalazi se pod snažnim utjecajem sredozemne ciklone koja je donijela lokalno obilne oborine. Na pojedinim dijelovima obale palo je više od 100 litara kiše po kvadratnome metru. Ciklona je pritom uzrokovala i kratkotrajno zatopljenje te jake južne vjetrove, koji su danas oslabjeli, a tijekom dana postupno su okrenuli na levant i buru.

Nakon jutarnjeg smirivanja vremena u dijelu Dalmacije, poslijepodne je stigla nova kišna fronta. Donijela je kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu. Oko 14:30 na Čiovu se razvila pijavica, a trogirsko područje zahvatilo je snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom.

Danas je započelo i postupno zahlađenje, no ono je znatno blaže u odnosu na ono koje se očekuje tijekom vikenda.