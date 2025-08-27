Pijanog poduzetnika zaustavila policija: "Ma, saznao sam da mi je djevojka trudna"

Prema pravomoćnoj presudi, sve se dogodilo oko 1.30 sati u Prilazu B. Filipovića u Zagrebu, a 50-godišnji poduzetnik upravljao je osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od d 1,48 promila.

Na raspravi pred prekršajnom sutkinjom sve je priznao, a ponudio je i objašnjenje tolikog pijanstva i sjedanja za volan.

'Obećavam da se neće ponoviti'

“Ma, saznao sam da će dobiti dijete sa svojom partnericom, pa sam taj događaj želio proslaviti. U obližnjem ugostiteljskom objektu popio sam nešto alkohola, pio sam nešto vina i jednu rakiju.

Inače nisam sklon činjenju prometnih prekršaja i dosad nisam prekršajno kažnjavan. Molim vas da me ne kažnjavate prestrogo, a i vozačka mi treba zbog posla. Obećavam da se neće ponoviti”, skrušeno je zamolio Josip.

Kažnjen je sa 660 eura i 30 eura troškova postupka. Sutkinja je bila blaga jer dosad nije osuđivan. Presuda je, dakle, odmah postala pravomoćna, piše Danica.hr.