Pijani vozači noćas podivljali u prometu: Jedan imao više od 2 promila alkohola

U preventivno-represivnoj akciji koju su noćas, 17./18. veljače, proveli policijski službenici Policijske postaje Ston, a koja je bila usmjerena na najteže prometne prekršaje kolokvijalno nazvane četiri ubojice u prometu, čak pet osoba sankcionirano je zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola.

Izdvajamo slučaj 44-godišnjeg državljanina RH kojem je tijekom prometne kontrole na Mljetu izmjerena koncentracija alkohola u krvi od 1,84 g/kg.

Vozač je isključen iz prometa i doveden u prostorije policije gdje je zadržan do prestanka djelovanja opojnog sredstva nakon čega je prekršajno sankcioniran novčanom kaznom od 1320,00 eura.

Nadalje, jutros, oko 9,20 sati, tijekom redovne kontrole prometa, isti policijski službenici su u mjestu Orebić zatekli hrvatskog državljanina u dobi od 32 godine koji je vozilom upravljao bez korištenja sigurnosnog pojasa i pod utjecajem alkohola od 2,29 promila.

Vozač je isključen iz prometa i doveden u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva nakon čega će biti prekršajno sankcioniran novčanom kaznom od 1.450,00 eura.

Iz policije podjsjećaju:

Upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola i droga težak je prekršaj, a novčane kazne rastu ovisno o izmjerenoj količini alkohola u krvi pa su kazne u rasponu od 90 do 2.650,00 eura, a za razinu alkohola iznad 1,5 promila propisana je i kazna zatvora u trajanju do 60 dana.

Odbijanje testiranja na alkohol i droge je kažnjivo!

Kažnjivo je odbijanje vozača u prometu da se podvrgnu ispitivanju prisustva u organizmu alkohola, droga ili lijekova ili liječničkom pregledu, odnosno uzimanju krvi ili krvi i urina i to novčanom kaznom od 1.320,00 do 2.650,00 eura ili kaznom zatvora do 60 dana, a moguće je i provođenje mjere privremenog oduzimanja vozila ukoliko se radi o recidivistu u činjenju prekršaja.

Sigurnosni pojasevi jedan su od elemenata zaštite vozača i putnika u motornim vozilima, namijenjeni zaštiti osoba prilikom sudara i iznenadnog zaustavljanja vozila. U trenutku prometne nesreće, funkcija sigurnosnog pojasa je zadržavanje vozača i putnika u sjedištima te time sprječava udare tijelom o unutrašnje dijelove vozila i ispadanje iz vozila. Novčana kazna za ne korištenje sigurnosnog pojasa iznosi 130,00 eura.

Nepropisnom uporabom mobitela i drugih uređaja sigurno upravljanje vozilom postaje ozbiljno narušeno i rizično. Naime, vozači koji koriste mobitel nemaju dobar pregled prometne situacije ispred sebe, misli im nisu usmjerene na promet, što u kombinaciji s ne držanjem obje ruke na volanu produžava reakciju na neočekivane događaje u prometu.

Novčana kazna za nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje iznosi 130,00 eura.