Pijani vozač u Splitu vrijeđao policiju

U subotu, 11. travnja 2026.godine oko 3,35 sati u Splitu na području Stinica policijski službenici zaustavili su vozilo kojim je upravljao 25-godišnjak. Policijski službenici su vozača alkotestirali i utvrdili da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola od 1,28 g/kg. Tijekom postupanja vrijeđao je i omalovažavao policijske službenike nazivajući ih pogrdnim imenima, ponižavajući ih, a nakon što je upoznat da će biti zadržan u policijskoj postaji do otrježnjenja nastavio je s narušavanjem javnog reda i mira vrijeđajući policijske službenike. Muškarac je tijekom događaja iskazao agresivnost, nedostatak samokontrole i upornost prilikom grubog i vulgarnog vrijeđanja policijskih službenika.

Muškarac je u studenog 2026.godine također upravljao vozilom pod utjecajem alkohola (1,28 g/kg), ali s obzirom na to da je uložio pravni lijek postupak nije pravomoćno okončan. Uhićen je i odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna u iznosu od 2 tisuće eura. Sud ga je pustio na slobodu, a odluka o odgovornosti biti će naknadno donesena.

