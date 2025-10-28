Pijani vozač u Dalmaciji dobio kaznu od 3600 eura. Oduzet mu je i auto

Policijski službenici Policijske postaje Korčula su tijekom kontrole prometa u Vela Luci jučer, 27. listopada, oko 10 sati, zaustavili osobno vozilo dubrovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 42-godišnji hrvatski državljanin.

Kontrolom je utvrđeno da vozač vozilom upravlja iako mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije. Osim toga, preliminarnim testiranjem je utvrđeno da je vozač pozitivan na prisutnost droge amfetamin u organizmu, dok je zakonom predviđeno uzimanje krvi i urina u zdravstvenoj stanovi kategorički odbio.

Vozač je uhićen i uz optužni prijedlog odveden na Općinski sud u Dubrovniku - stalna služba na Korčuli gdje je kažnjen novčanom kaznom od 3.600,00 eura. Vozilo kojim je upravljao, pripadajući ključevi i prometna dozvola oduzeti su mu uz potvrdu, do pravomoćnosti rješenja.