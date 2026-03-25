Pijani vozač bez dozvole zaustavljen kod Omiša, završio u zatvoru

Jučer, 24. ožujka oko 14.35 sati na području Omiša u mjestu Čišla, policijski službenici su zaustavili 55-godišnjeg vozača osobnog automobila. Nakon što su ga alkotestirali, izmjerena mu je koncentracija alkohola u krvi od 1,65 g/kg. Daljnjom provjerom je utvrđeno kako to nije jedini prometni prekršaj koji je počinio, s obzirom na to da mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih bodova, vozio je prije ponovnog stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom.

Kako se radi o ponavljaču kojega je policija na području Omiša i u siječnju 2026. godine kaznila za dva identična prometna prekršaja, odmah je isključen iz prometa, a od njega je oduzeto vozilo. Izdana mu je naredba o smještanju u posebnu prostoriju do privođenja nadležnom sudu.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od dvije godine i da se donese odluka o trajnom oduzimanju vozila.

Sud mu je odredio 10 dana zadržavanja nakon čega je predan u zatvor, a konačna odluka o sankcijama će biti donesena naknadno.