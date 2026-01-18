Pijani se pomlatili u kafiću, intervenirala policija

U noći na nedjelju, 18. siječnja, u jednom bjelovarskom ugostiteljskom objektu došlo je do narušavanja javnog reda i mira u kojem je ozlijeđen 44-godišnji muškarac. Policija je dojavu o događaju zaprimila iz bjelovarske bolnice, gdje je muškarac zatražio liječničku pomoć, izvijestila je PU bjelovarsko-bilogorska.

Prema policijskom izvješću, incident se dogodio oko 1:15 sati u lokalu na Trgu Stjepana Radića. Došlo je do međusobnog naguravanja više nepoznatih osoba, a pritom je jedna osoba šakom u glavu udarila 44-godišnjaka, koji je prilikom pada glavom udario u podest.

Liječničkom obradom utvrđeno je da je 44-godišnjak zadobio lakše tjelesne ozljede. Izmjerena mu je i koncentracija alkohola od 2,85 g/kg.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i sudionika događaja. Po dovršetku istraživanja, protiv počinitelja će biti podnesen optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Bjelovaru zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.