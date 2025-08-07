Pijani policajac skrivio prometnu pa pobjegao

Pijani policajac skrivio je prometnu pa onda zbrisao s mjesta nesreće. No, brzo su ga pronašli.

“Jučer oko 16.30 sati na parkiralištu u Ulici Augusta Cesarca u Sisku dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom.

Prometnu nesreću je izazvao 47-godišnji policijski službenik Policijske uprave sisačko-moslavačke koji je van službe, pod utjecajem alkohola od 0,78 promila upravljao automobilom sisačkih registracija. On je vožnjom unazad udario u automobil koji je bio zaustavljen uz rub kolnika.

Nakon toga je napustio mjesto događaja, ali je ubrzo pronađen. Zbog počinjenih prekršaja, protiv njega slijedi obavezni prekršajni nalog, dok će nadležni rukovoditelj pokrenuti postupak zbog disciplinske odgovornosti”, ističu u policiji danas, javlja Danica.hr.