Pijana žena u Splitu skrenula gdje se ne smije, a zatim vrijeđala policajce

Policijski službenici su na području PU splitsko–dalmatinske svakodnevno usmjereni na kontrolu prometa, a posebno na vozače koji svojim ponašanjem ugrožavaju druge u prometu, voze pod utjecajem alkohola ili droge i unatoč tome što su im izrečene zabrane upravljanja vozilima. Noćna policijska kontrola rezultirala je zaustavljanjem dvoje vozača sa visokim stupnjem alkoholiziranosti na području Splita i Lovreća.

Noćas, oko 01.35 sati u Solinskoj ulici u Splitu policijski službenici su zaustavili 48-godišnjakinju koja je pod utjecajem alkohola upravljala osobnim vozilom. Ona je prije zaustavljanja obavila radnju skretanja u lijevo, suprotno postavljenom prometnom znaku zabrane, a nakon što je zaustavljena odbila je upozorenje i naredbu policijskog službenika da izađe iz vozila te neprimjerenim ponašanjem i pogrdnim rječnikom vrijeđala policijske službenike. Izmjerena joj je koncentracija alkohola u krvi od 1,52 g/kg. Također, kod sebe prilikom kontrole nije imala važeću prometnu dozvolu za vozilo kojim upravlja. Žena će tijekom dana u žurnom postupku biti predana nadležnom sudu, a policija je protiv nje podnijela optužni prijedlog zbog prometnih prekršaja i prekršaja protiv javnog reda i mira radi vrijeđanja i omalovažavanja policijskih službenika. Sudu je predloženo da joj se odredi zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, da se kazni novčanom kaznom u iznosu od 90 eura, kaznom zatvora u trajanju od 60 dana i da joj se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom ''B'' kategorije u trajanju od 3 mjeseca.

Policijski službenici Postaje granične policije Trilj su sinoć oko 23.05 sati na državnoj cesti u mjestu Lovreć zaustavili 27-godišnjeg vozača sa koncentracijom alkohola u krvi od 1,66 g/kg. S obzirom na to da se radi o vozaču koji je zbog stanja alkoholiziranosti predstavljao opasnost za druge sudionike u prometu, odmah je isključen iz prometa i smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a dobio je i privremenu zabranu upravljanja osobnim vozilom u trajanju od 12 sati. Protiv njega je podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz članka 199. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.