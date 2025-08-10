Pijan za volanom: Policija predložila 60 dana zatvora, sud odlučio drukčije

U četvrtak, 7. kolovoza u 23,35 sati u Vodicama u Ulici Put Vatroslava Lisinskog, policijski službenici Policijske prometne policije Šibenik su tijekom kontrole prometa zaustavili osobni automobil šibenskih registarskih oznaka, kojim je pod utjecajem alkohola od 1,73 g/kg upravljao 57-godišnji hrvatski državljanin.

Vozač je uhićen i smješten u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja alkohola, nakon čega je uz optužni prijedlog doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku u kojem je policija predložila kaznu zatvora u trajanju od 60 dana te novčanu kaznu u iznosu od 30 eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sud je vozača pustio na slobodu uz mjeru opreza privremenog oduzimanja vozačke dozvole te predmet stavio u redovnu proceduru.