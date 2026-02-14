Pijan vozio suprotnim smjerom i udario u teretno vozilo

U petak, 13. veljače oko 6 sati u Polači, na državnoj cesti DC-503, 64-godišnjak je upravljao automobilom zadarskih registarskih oznaka kojom prilikom se nepropisno kretao, izvan sredine obilježene prometne trake kojom prilikom je vozilom prešao u prometnu traku namijenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smjera gdje udara u prednji dio teretnog vozila zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 69-godišnji vozač.

U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, dok je na vozilima nastupila materijalna šteta.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Provedenim alkotestiranjem 64-godišnjaka utvrđena je koncentracija alkohola od 1,82 g/kg.

Vozač je uhićen i smješten u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Nakon prekršajne obrade odveden je na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.

U optužnom prijedlogu policija je za 64-godišnjaka zatražila zadržavanje, novčanu kaznu u iznosu od 1.500,00 eura, kaznu zatvora u trajanju od 10 dana te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 3 mjeseca.

Nakon saslušanja vozača na sudu, predmet je stavljen u redovan postupak.