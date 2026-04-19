Pijan vozio s gotovo 1,7 promila, policija ga isključila iz prometa

U petak, 17. travnja u 23.50 sati u Gornjem Karinu policijski službenici Policijske postaje Benkovac - Obrovac tijekom nadzora i kontrole prometa zaustavili su automobil splitskih registarskih oznaka kojim je upravljao 30-godišnjak.

Alkotestiranjem je vozaču utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 1,69 g/kg.

Vozač je isključen iz prometa. Zbog počinjenog prekršaja izdan mu je prekršajni nalog uz novčanu kaznu od 1.320,00 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci.