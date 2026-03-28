Pijan sletio s ceste i završio u zatvoru na 15 dana

U petak navečer, 27. ožujka oko 20.10 sati, u Zadru se dogodila prometna nesreća u kojoj je 39-godišnji vozač pod utjecajem alkohola sletio s kolnika i udario u metalni stupić. Nesreća se dogodila u Ulici Obala kneza Branimira, na križanju s Ulicom bana Josipa Jelačića, kada vozač automobila zadarskih registarskih oznaka tijekom vožnje nije držao vozilo na sredini obilježene prometne trake. Uslijed toga je sletio s kolnika te prednjim dijelom automobila udario u metalni stupić, koji je pritom oštećen.

Nastala materijalna šteta

U ovoj prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, ali je nastupila materijalna šteta.

Policija je nakon nesreće provela alkotestiranje vozača kojim je utvrđeno da je upravljao vozilom s 2,17 promila alkohola u organizmu. Osim toga, 39-godišnjak je odbio preliminarno testiranje na prisutnost droga.

Vozač je odmah isključen iz prometa te uhićen, nakon čega je smješten u policijske prostorije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Potom je, uz optužni prijedlog, doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru. Policija je u optužnom prijedlogu zatražila da mu se odredi zadržavanje, izrekne novčana kazna od 2.800 eura te zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

Sud odredio zatvor

Nakon saslušanja na sudu, 39-godišnjaku je određena mjera zadržavanja u zatvoru u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u Zatvor u Zadru.