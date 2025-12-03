Pijan skrivio smrt pješaka pa pobjegao: Pomagala mu još dvojica muškaraca

Trojici muškaraca određen je istražni zatvor nakon teške prometne nesreće koja se dogodila 29. studenog na Vukomerečkoj cesti u Zagrebu, a u kojoj je smrtno stradao pješak. Prvoosumnjičeni 24-godišnjak tereti se da je pod utjecajem alkohola izazvao nesreću i pobjegao, dok se druga dvojica sumnjiče za nepružanje pomoći i pomaganje u bijegu, izvijestilo je Županijsko državno odvjetništvo.

Pijan izgubio nadzor nad vozilom

Prema sumnjama tužiteljstva, 24-godišnji hrvatski državljanin je u subotu, 29. studenog 2025., pod utjecajem alkohola upravljao vozilom Vukomerečkom cestom u smjeru sjevera. Dolaskom u lijevi zavoj, zbog alkoholiziranosti i neprilagođene brzine, izgubio je nadzor nad automobilom te naletio na pješaka koji se kretao nogostupom. Nesretni pješak je uslijed naleta zadobio teške tjelesne ozljede od kojih je preminuo na mjestu nesreće.

Pomogli mu u bijegu

Nakon što je skrivio nesreću, vozač se, zajedno sa suvozačem, 42-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine, udaljio s mjesta događaja. Sumnja se da im je u bijegu pomogao treći muškarac, 48-godišnji hrvatski državljanin, koji ih je primio u svoje vozilo i odvezao. Sva trojica su se udaljila, a da nisu pružili pomoć stradalom pješaku niti pozvali hitnu pomoć, iako su to mogli učiniti.

Sva trojica završila u zatvoru

Nakon očevida kojim je rukovodila dežurna zamjenica županijskog državnog odvjetnika i ispitivanja osumnjičenika, tužiteljstvo je pokrenulo istragu protiv sve trojice. Vozač se tereti za izazivanje prometne nesreće i nepružanje pomoći, 42-godišnji suvozač za nepružanje pomoći, a 48-godišnjak za nepružanje pomoći i pomoć počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela.

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu prihvatio je prijedlog tužiteljstva i svima odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a državljaninu BiH i zbog opasnosti od bijega.