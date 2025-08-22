Pijan se zabio u stup, ozlijeđeno dvoje djece

U mjestu Kukunjevac pokraj Lipika jučer se oko 19 sati dogodila prometna nesreća u kojoj je 24-godišnji vozač pod utjecajem alkohola izgubio nadzor nad automobilom i udario u betonski stup.

Prema policijskom izvješću, mladić je vozio s 1,75 promila alkohola u krvi te je zbog neprilagođene brzine prešao u suprotni prometni trak i prednjim dijelom vozila udario u stup. U automobilu su se u tom trenutku nalazila i dvoje djece te 25-godišnji putnik.

Svi ozlijeđeni prevezeni su u bolnicu u Pakracu, gdje je utvrđeno da su putnici i djeca zadobili lakše tjelesne ozljede.

Policija je potvrdila da je vozač višestruki počinitelj prometnih prekršaja. Nakon nesreće uhićen je, a protiv njega je predložena kazna od 2020 eura, zabrana upravljanja vozilima u trajanju od godinu dana ili alternativno dvomjesečna zatvorska kazna.

O događaju je obaviješten i Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Kutina.