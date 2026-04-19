Pijan pucao na članicu obitelji: Dovršena istraga, predan pritvorskom nadzorniku

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju na štetu 55-godišnje članice obitelji.

Kako je priopćeno iz Policijske uprave zagrebačke, nakon provedenog istraživanja protiv osumnjičenog je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku.

Riječ je o događaju koji se zbio 17. travnja oko 10.30 sati na području Sesveta. Prema dosad utvrđenim informacijama, osumnjičeni je u vidno alkoholiziranom stanju u obiteljskoj kući iz vatrenog oružja ispalio dva hica u smjeru 55-godišnje članice obitelji, s namjerom da je usmrti.

Unatoč ozbiljnosti incidenta, žena u ovom napadu nije ozlijeđena.

Policija je osumnjičenog odmah uhitila te privela u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, koje je sada i službeno zaključeno.