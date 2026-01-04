Pijan izvukao luk i strijelu pred lokalom, uhićen je

Policija je u noći na nedjelju, 4. siječnja 2026., intervenirala ispred jednog ugostiteljskog objekta u mjestu Velika kraj Požege, gdje je zatečen 29-godišnji muškarac pod utjecajem alkohola.

Kako je priopćila policija, muškarac je oko 1.50 sati, s izmjerenih 0,97 promila alkohola u krvi, iz torbe izvadio luk i strijelu, čime je izazvao zabrinutost zbog moguće opasnosti za okolinu.

S obzirom na to da je postojala realna opasnost da bi mogao nastaviti s protupravnim ponašanjem, policijski službenici su ga smjestili u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola.

Protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.