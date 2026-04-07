Pijan izazvao prometnu nesreću i pobjegao, odveden na sud 

U petak, 3. travnja 2026.godine oko 17,20 sati na području Trilja 28-godišnji vozač je upravljajući vozilom u alkoholiziranom stanju na području Trilja uzrokovao prometnu nesreću s materijalnom štetom tako da je tijekom vožnje vozilom prešao u prometnu traku namijenjenu za promet iz suprotnog smjera te je svojim vozilom udario u vozilo koje mu je dolazilo ususret. Uslijed kontakta na vozilima je nastala materijalna šteta u vidu razbijenih retrovizora, a 28-godišnjak se udaljio s mjesta prometne nesreće.

Policijski službenici su odmah po saznanju za događaj opservirali navedeno područje i ubrzo uočili i zaustavili vozilo. Vozač je alkotestiran i izmjerena mu je koncentracija alkohola u organizmu od 1,69 g/kg. Uhićen je i odveden na sud, a sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana, novčana kazna u iznosu od tisuću eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od devet mjeseci. Sud ga je pustio na slobodu, a odluka o odgovornosti bit će naknadno donesena.

